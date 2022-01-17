В выходные в электротранспорте Казани выявили 18 человек без QR-кодов

Число нарушителей масочного режима утром 17 января составило 56 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В минувшие выходные в электротранспорте Казани кондукторы и контролеры выявили 18 пассажиров без QR-кодов о вакцинации от коронавируса, перенесенном заболевании или медотводе. Семь из них пытались проехать в метро, остальные 11 – в трамваях и троллейбусах, передает МУП «Метроэлектротранс».

Утром в понедельник, 17 января, были выявлены восемь пассажиров без QR-кодов: пять - в наземном электротранспорте, три – в метрополитене. Контролеры проверили 228 единиц транспорта и 21 вестибюль метро. В борьбе с нарушителями не прошлось задействовать полицию.

Что касается масочного режима, число его нарушителей в общественном транспорте утром 17 января составило 56 человек, большинство из которых - 32 пассажира - надели средства индивидуальной защиты после замечания, а остальные покинули салон.