Капремонт Марпосадского шоссе обойдется властям Чувашии в 584,3 миллиона рублей

В настоящее время рассматривается только ремонт дорожного плотна. Фото: Евгения ГУСЕВА

С 2022 по 2024 годы в Чебоксарах планируется провести капитальный ремонт дорожного полотна Марпосадского шоссе. Предполагаемая стоимость работ оценивается в 584,3 миллиона рублей.

Обновление пройдет в три этапа. Первый затронет участок протяженностью 1,1 километра – от кольца у «Энергозапчасти» до кольца у «Керека». Длина второго участка равна 1,5 километра – от кольца у «Керека» до остановки «Аникеево». Наконец, на третьем этапе отремонтируют участок в 1,71 километра – от остановки «Аникеево» до бывшего поста Госавтоинспекции, сообщается в постановлении на сайте правительства Чувашии.