В Казани водитель КАМАЗа устроил дрифт возле Речного порта

Водитель рассказал, что ролик был снят 14 января после завершения его рабочей смены. Фото: скриншот из видео

В выходные в соцсетях распространилось видео, на котором водитель КАМАЗа вводил машину в управляемый занос на улице Девятаева в Казани. Полицейские оперативно установили номер автомобиля и личность мужчины, который им управлял. Горожанин рассказал, что ролик был снят 14 января после завершения его рабочей смены. "Дрифтовал" он умышленно, сообщили в пресс-службе УМВД города.

На водителя составили административные материалы, в том числе за опасное вождение. После осмотра машины выяснилось, что в ней нет аптечки, брызговиков, внешние световые приборы и рулевое управление неисправны, а в конструкции есть изменения, установлена лестница. Собраны материалы для аннулирования регистрации КАМАЗа. Большегруз уже перевезли на спецстоянку.

Напомним, в декабре 2021 года в столице Татарстана также оштрафовали парня, который выложил видео своего "дрифта" в соцсети.

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