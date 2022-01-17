В Набережных Челнах задержана завотделом допобразования местного медколледжа

В качестве взятки женщина могла получить 15 тысяч рублей. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Набережных Челнах задержали заведующую отделом дополнительного образования местного медицинского колледжа. 64-летняя женщина подозревается в получении взятки в размере 15 тысяч рублей, передают «Челнинские известия».

За указанную сумму она, якобы, вручила удостоверение о повышении квалификации и сертификата специалиста по «сестринскому делу». Однако получатель обучение не проходил и экзамены не сдавал.

Возбуждено уголовное дело.