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Происшествия17 января 2022 4:56

В Набережных Челнах задержана завотделом допобразования местного медколледжа

Она подозревается в получении взятки
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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В качестве взятки женщина могла получить 15 тысяч рублей.

В качестве взятки женщина могла получить 15 тысяч рублей.

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Набережных Челнах задержали заведующую отделом дополнительного образования местного медицинского колледжа. 64-летняя женщина подозревается в получении взятки в размере 15 тысяч рублей, передают «Челнинские известия».

За указанную сумму она, якобы, вручила удостоверение о повышении квалификации и сертификата специалиста по «сестринскому делу». Однако получатель обучение не проходил и экзамены не сдавал.

Возбуждено уголовное дело.