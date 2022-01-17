УНИКС вернул себе лидерство в Единой лиге ВТБ после матча с «Нижним Новгородом»

Самыми результативными игроками матча оказались Айзейя Кэнаан и Марио Хезонья, набрав на двоих 40 очков. Фото: unics.ru

16 января, в воскресенье, в Казани состоялся баскетбольный матч УНИКСа против «Нижнего Новгорода». Команда из Татарстана не участвовала во встречах с 30 декабря из-за подтвержденного коронавируса у большинства игроков. На игру с противником смогли выставить 11 баскетболистов.

Во время первой четверти команды поочередно перехватывали друг у друга преимущество. Атака чаще шла из-за дуги. На последней минуте «Нижний Новгород» забивает трехочковый и выходит вперед – 25:26.

Во второй четверти себя проявил игрок УНИКСа Айзейя Кэнаан, делая точные попадания в трехочковых бросках. А благодаря Лоренцо Брауну преимущество хозяев становится двузначным. Первая половина завершается со счетом 43:37 в пользу УНИКСа.

Третий период начался хорошо для «Нижнего Новгорода» – команде удалось вырвать преимущество. Однако концовка третьей четверти была за хозяевами, снова с двузначным отрывом – 62:51.

На старте последней четверти преимущество хозяев составляло уже 14 очков. Самыми результативными игроками матча оказались Айзейя Кэнаан и Марио Хезонья, набрав на двоих 40 очков. Итог – 85:71 в финальном счете и возвращенное первое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ.