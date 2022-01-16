В Марий Эл приход «омикрона» ожидают максимум через 3 недели

Клиника коронавируса немного изменилась. Фото: Андрей АБРАМОВ

В США штамм «омикрон» практически вытеснил другие штаммы, в России же распространены два штамма – «дельта» и «омикрон», заявила во время брифинга глава Минздрава Марий Эл Марина Панькова.

- Судя по наблюдениям, «омикрон» придет в Марий Эл через две с половиной – три недели. Поэтому сегодня мы должны готовиться к встрече с данной инфекцией, - сказала министр. - Штамм «омикрон» поражает детское население. Мы сейчас готовимся увеличить число коек в ДРКБ вдвое, закупаем лекарства, занимается подводкой кислорода, подготовкой медперсонала.

Также, по словам Паньковой, в Марий Эл ждут первые партии вакцины от коронавируса для подростков – «Спутник М». Прививать несовершеннолетних будут только в медучреждениях, и только с согласия родителей.

Кроме того, в ожидании «омикрона» в республике под лечение больных коронавирусом будет отдано 28% от всего коечного фонда больниц.

- Одна из особенностей штамма «омикрон» – колоссальная его контагиозность, то есть среди нашего населения будет очень высокая степень заражения. К сожалению, население во многом расслабилось: маски носят реже, руки обрабатывают хуже, социальная дистанция не соблюдается. Ситуация с коронавирусом сейчас будет во многом зависеть не только от здравоохранения, но и от поведения населения. Необходимо строго соблюдать все меры профилактики, - также отметила глава Минздрава Марий Эл и добавила. - Изменилась немного клиника коронавируса. Боль в горле, боль в груди, подъем температуры – эти признаки схожи с симптомами гриппа. Но коронавирус иногда температуру дает не сразу, поэтому пациент обращается за медпомощью поздно, а это сказывается на результатах лечения.

Несмотря на то, что «омикрон» дает более легкое течение болезни, расслабляться не стоит. Тяжелые формы будут, и их будет значительно больше, чем при штамме «дельта», за счет существенного роста числа заразившихся, уверена Марина Панькова.

Министр призвала всех привиться от коронавируса. Дело в том, что практика показывает - болеют более легко именно вакцинированные и ревакцинированные.