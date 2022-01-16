В Чебоксарском заливе массово гибнет рыба

Чтобы не допустить дальнейшего мора рыбы, было принято решение бурить лед. Фото: minpriroda.cap.ru

Первыми тревогу забили местные жители, которые начали сообщать о массовой гибели рыбы в Чебоксарском заливе. Эта информация быстро дошла до специалистов Минприроды Чувашии. Они инициировали отбор проб воды на предмет наличия в ней загрязняющих веществ

- С первых чисел января в местах, где залив не покрылся льдом, начала скапливаться рыба, - отметили в ведомстве. - В нескольких местах имелись майны - это полыньи 5 на 5 метров, широкая трещины на льду или проруби. Именно здесь и скапливалась рыба в поисках воды, насыщенной кислородом. Анализы показали, что на расстоянии 100 метров от берега глубина воды - около 30-40 сантиметров. Температура воды - 0,7 градуса, кислорода в воде - 0,4 мг/л, что критически мало для выживания рыбы. По нормативам кислорода должно быть 4 мг/л. В майне, которая образовалась из-за водотока недалеко от пешеходного моста, ведущего к монументу Матери-Покровительницы, кислород в воде составил 6,4 мг/л, это превышение на 2,4 мг/л от норматива. В связи с тем, что создалась благоприятная ситуация, рыба скопилась вся там.

Получив результаты анализов проб воды, в Минприроде Чувашии сообщили, что вода в Чебоксарском заливе чистая – разлива топлива не обнаружено, как и посторонних запахов.

В свою очередь специалисты ГБУ «Главрыбвод» пояснили, что такая ситуация с массовым мором рыбы на этом заливе повторяется ежегодно. Тем не менее 16 января ради ее спасения на льду в проблемных местах были пробурены дополнительные майны.