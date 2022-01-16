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Происшествия16 января 2022 11:51

В Казани спасли 19-летнего парня, который застрял вентиляционной шахте высотки

Зачем он туда залез, выяснят полицейские
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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Как он там оказался, пока никто объяснить так и не смог.

Как он там оказался, пока никто объяснить так и не смог.

Фото: МЧС Татарстана

Вечером 15 января на единый номер экстренных служб «112» позвонили очевидцы, которые заявили, что на 17 этаже дома №5А на проспекте Ильгама Шакирова в вентиляционной шахте застрял 19-летний парень. Сообщили в МЧС Татарстана.

- Зачем он туда залез, заявители не знают, - также отметили в ведомстве.

На помощь молодому человеку выехали сотрудники зонального поисково-спасательного отряда№2 Поисково-спасательной службы республики. Они при помощи слесарного инструмента смогли вытащить на свободу застрявшего и передали его сотрудникам полиции.

- Исследование подобных инженерных сооружений сопряжено со значительной опасностью, так как в большинстве случаев они не предназначены для пребывания в них людей без специального оборудования и средств защиты, также знаний индивидуальной для каждого сооружения техники безопасности, - напоминают в МЧС Татарстана.