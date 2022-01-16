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Здоровье16 января 2022 10:57

В Татарстане за одни сутки выявили 112 новых случаев коронавируса

В 35 их них зараженных пришлось госпитализировать
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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Всего в Татарстане коронавирус был обнаружен у 44 298 человек.

Всего в Татарстане коронавирус был обнаружен у 44 298 человек.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошедшие сутки в республике было выявлено 112 новых случаев заражения коронавирусом, шесть из них являются завозными, а 106 – контактными, сообщил 16 января Минздрав Татарстана.

- 32 пациентов пришлось госпитализировать, остальные 77 пациентов будут лечиться на дому, - также отметили в ведомстве.

В этот раз за сутки больше всего новых случаев выявили в Казани (62 человека) и Набережных Челнах (14 человек).

Всего в Татарстане коронавирус был обнаружен у 44 298 человек, 37 639 из которых к данному моменту считаются выздоровевшими.