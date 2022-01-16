«Никаких послаблений»: президент Татарстана объяснил, почему не отменяют коронавирусные ограничения

По словам Рустама Минниханова, введенные ранее в Татарстане ограничения оптимальны и для «омикрона». Фото: president.tatarstan.ru

За границей продолжает стремительно распространяться новый, более заразный, штамм коронавируса - «омикрон», многие страны из-за этого вводят новые ограничения, заявил на республиканском совещании президент Татарстана Рустам Минниханов.

- Все ограничительные меры, которые были приняты в республике, будут сохранены. Никаких послаблений. Ослаблять пока возможности нет, мы не видим основания для этого, - пояснил глава региона.

По его словам, данные ограничения оптимальны и для «омикрона». При нем так же важно сохранять социальную дистанцию и использовать медицинские маски. Кроме того, важно быстро реагировать на любые проявления признаков заболевания.

«Омикрон», как любое новое проявление настораживает, поэтому надо правильно выстроить защиту. Так, Минздраву Татарстана Рустам Минниханов уже дал поручение обеспечить своевременное разворачивание дополнительных коек в ковидных госпиталях.

- Такая готовность должна быть. Пока необходимости нет. Также должны быть готовы обсерваторы. И в наших инфекционных больницах должен быть резерв лекарств других необходимых вещей, - сказал Минниханов.

На данный момент в республике из 2 570 коек развернутых для больных коронавирусом занято 1 638.