В Казани при ночном пожаре погиб один человек

Мужчину обнаружили пожарные, его тут же передали медикам "скорой". Фото: Олег УКЛАДОВ

Информация о том, что на улице Дренажная начал гореть двухэтажный частный дом №6 поступила в экстренные службы в ночь на 16 января. Сообщили в МЧС Татарстана.

- Горели вещи и мебель на первом этаже дома, - отметили в ведомстве.

Во время тушения огня пожарные обнаружили внутри 42-летнего мужчину. Его передали бригаде «скорой помощи». В борьбе за жизнь спасенного медики провели все возможные реанимационные действия, но, к сожалению, были вынуждены констатировать его смерть.

По предварительным выводам, пожар, при котором погиб мужчина, мог возникнуть из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования.