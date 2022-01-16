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Происшествия16 января 2022 8:15

В Казани при ночном пожаре погиб один человек

Медики «скорой помощи» до последнего боролись за его жизнь
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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Мужчину обнаружили пожарные, его тут же передали медикам "скорой".

Мужчину обнаружили пожарные, его тут же передали медикам "скорой".

Фото: Олег УКЛАДОВ

Информация о том, что на улице Дренажная начал гореть двухэтажный частный дом №6 поступила в экстренные службы в ночь на 16 января. Сообщили в МЧС Татарстана.

- Горели вещи и мебель на первом этаже дома, - отметили в ведомстве.

Во время тушения огня пожарные обнаружили внутри 42-летнего мужчину. Его передали бригаде «скорой помощи». В борьбе за жизнь спасенного медики провели все возможные реанимационные действия, но, к сожалению, были вынуждены констатировать его смерть.

По предварительным выводам, пожар, при котором погиб мужчина, мог возникнуть из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования.