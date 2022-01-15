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Общество15 января 2022 14:23

В Набережных Челнах планируют создать инженерную школу

В рамках федерального проекта она может появиться в городе в ближайшие годы
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Из федерального бюджета направят 40 миллиардов рублей на модернизацию и формирование 30 передовых высших инженерных школ.

Из федерального бюджета направят 40 миллиардов рублей на модернизацию и формирование 30 передовых высших инженерных школ.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Набережных Челнах намерены сформировать высшую инженерную школу. Город может оказаться в числе первых по стране, где появится подобное образовательное учреждение. Финансирование уже предусмотрено, сообщила депутат Госдумы Альфия Когогина во время партконференции одной из политических партий России.

Так, из федерального бюджета направят 40 миллиардов рублей на модернизацию и формирование 30 передовых высших инженерных школ, заявила депутат.