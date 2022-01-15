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Звезды15 января 2022 15:55

В Марий Эл создадут виртуальный концертный зал

Он появится на базе Центра культуры и досуга «Звездный» в Волжске
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Зал станет третьим подобным проектом, реализованным в Марий Эл, помимо залов в Йошкар-Оле и Козьмодемьянске. Фото: mincult12.ru

Зал станет третьим подобным проектом, реализованным в Марий Эл, помимо залов в Йошкар-Оле и Козьмодемьянске. Фото: mincult12.ru

В Волжске появится виртуальный концертный зал. Его оборудуют на базе Центра культуры и досуга «Звездный», сообщает Минкульт Марий Эл.

На создание объекта выделят 2,5 миллиона рублей из федерального бюджета. Виртуальный концертный зал позволит местным жителям посмотреть выступления популярных артистов, не покидая город. Он станет третьим подобным проектом, реализованным в Марий Эл, помимо залов в Йошкар-Оле и Козьмодемьянске.