В Татарстане выявлено 114 новых случаев COVID-19

Всего с начала пандемии умерло 1517 человек, в том числе пять за последние сутки – 62-летний мужчина и четыре женщины 67, 81, 68 и 80 лет. Фото: Олег ЗОЛОТО

Минздрав Татарстана зарегистрировал 114 новых случаев коронавируса за минувшие сутки. Три из них оказались завозными, остальные – контактные.

Стационарное лечение в медучреждениях получают 23 человека, 91 заболевший лечится на дому.

По данным на 15 января 2022 года, в республике зафиксировано 44 186 случаев COVID-19. Всего с начала пандемии умерло 1517 человек, в том числе пять за последние сутки – 62-летний мужчина и четыре женщины 67, 81, 68 и 80 лет.

За весь период выздоровели 37 617 человек, из них 165 – за минувший день.