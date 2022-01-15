Весной возле Международного аэропорта «Казань» откроется отель

При возведении применены экологичные материалы, а дизайн отражает национальные мотивы региона. Фото: president.tatarstan.ru

Весной 2022 года в Казани начнет работать новый гостиничный комплекс с четырехзвездочным отелем. К объекту примыкает теплый переход к аэропорту и выставочному центру «Казань Экспо», сообщает пресс-служба президента Татарстана.

Отель представляет собой девятиэтажное здание с 240 номерами. В нем есть спортзал, конференц-зал, спа-комплекс и ресторан. При возведении применены экологичные материалы. Дизайн отражает национальные мотивы региона.

В настоящее время на объекте заканчивают оснащение номерного фонда мебелью и предметами декора.