В Татарстане подскочила стоимость овощей и мяса

Данные приводятся на 27 декабря 2021 года и на 10 января 2022 года. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Татарстанстат зафиксировал скачок цен на продукты питания в регионе. Данные приводятся на 27 декабря 2021 года и на 10 января 2022 года. Наибольший рост стоимости наблюдается в ценах на овощи и мясо.

Так, цена помидоров за килограмм подскочила на 15,5 рубля, огурцов – на 13,9 рубля, белокочанной капусты – на 4,3 рубля. Килограмм говядины теперь стоит на 7,16 рубля дороже, а килограмм баранины – на 4,7 рубля. В лидеры по подорожанию также попало сливочное масло, цена за килограмм которой выросла на 9,36 рубля и теперь составляет 578,82 рубля.

При этом заметно снизились цены на водку крепостью 40% и выше – с 594,7 до 574,8 рубля за литр. Кроме того, уменьшилась стоимость подсолнечного масла, маргарина, куриных яиц, соли и сосисок.