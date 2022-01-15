Крещение-2022 в Набережных Челнах: в городе организуют три купели

На каждой точке будут дежурить полицейские, медики и спасатели. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Крещение Господне, которое будет отмечаться верующими 19 января, в Набережных Челнах организуют три купели. Одна будет находится на реке Мелекеске (Набережночелнинский проспект, 3), вторая - на городском пляже (улица Раскольникова, 60а), третья - на роднике Свято-Вознесенского Архиерейского подворья (проспект Чулман, 127).

На каждой точке будут дежурить полицейские, медики и спасатели.

С полным списком купелей, которые будут функционировать в Татарстане на Крещение Господне, можно ознакомиться здесь.

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