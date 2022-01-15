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Происшествия15 января 2022 4:58

В результате ДТП с грузовиком на трассе в Марий Эл пострадали четыре человека

По предварительным данным, водитель «Лады» выехал на встречную полосу, где и столкнулся с большегрузом
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Авария произошла на 35 километре автодороги «Йошкар-Ола – Зеленодольск». Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Марий Эл

Авария произошла на 35 километре автодороги «Йошкар-Ола – Зеленодольск». Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Марий Эл

Около 18:20 в пятницу, 14 января, на 35 километре автодороги «Йошкар-Ола – Зеленодольск» в Медведевском районе произошло ДТП с участием легковушки «Лада Гранта» и грузовика Mercedes с полуприцепом. По предварительным данным, 21-летний водитель отечественного авто не выбрал безопасную скорость движения, вследствие чего не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где и столкнулся с большегрузом.

В результате аварии тяжелые травмы получили водитель и три пассажира «Лады» в возрасте 61, 59 и 18 лет. С места происшетсвия они были госпитализированы.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Марий Эл

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Марий Эл