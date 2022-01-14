Эксперт КФУ заявил, что мир никогда не избавится от COVID-19

В феврале в России будет новый подъем заболеваемости коронавирусом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Доцент кафедры микробиологии Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Павел Зеленихин заявил, что приближающийся «Омикрон» значительно заразнее всех предыдущих штаммов коронавируса. По его словам, есть надежда, что тяжесть заболевания будет ниже, но это только предварительные данные.

При этом ученый отметил, что мир никогда не избавится от COVID-19.

- Полностью от него мы никогда не избавимся. Минимум десятилетия пройдут, пока он станет обычной простудой, поэтому медицинские маски нам придется носить еще долго. Японцы ходят несколько десятилетий в масках, видимо, пришла пора внедрять маски в нашу культуру, - передается на сайте КФУ.

Зеленихин также заявил, что новый подъем заболеваемости в России неизбежен. Он произойдет в феврале 2022 года.

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