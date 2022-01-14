Об этом Минниханов рассказал на заседании коллегии Управления Росреестра и Кадастровой палаты по республике. Фото: president.tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал усилить контроль за целевым использованием земельных участков. Об этом он рассказал на заседании коллегии Управления Росреестра и Кадастровой палаты по республике.

Он отметил, что если оформленные земли не используются, то должны приниматься самые жесткие меры. Кроме того, он подчеркнул, что власти должны включиться в вопрос проработки инфраструктуры на той или иной территории, если это требуется.