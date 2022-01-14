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Общество14 января 2022 17:13

Минниханов призвал усилить контроль за целевым использованием земельных участков

Глава Татарстана отметил, что если оформленные участки не используются, то будут приниматься жесткие меры
Инзиля ШАКИРОВА
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Об этом Минниханов рассказал на заседании коллегии Управления Росреестра и Кадастровой палаты по республике. Фото: president.tatarstan.ru

Об этом Минниханов рассказал на заседании коллегии Управления Росреестра и Кадастровой палаты по республике. Фото: president.tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал усилить контроль за целевым использованием земельных участков. Об этом он рассказал на заседании коллегии Управления Росреестра и Кадастровой палаты по республике.

Он отметил, что если оформленные земли не используются, то должны приниматься самые жесткие меры. Кроме того, он подчеркнул, что власти должны включиться в вопрос проработки инфраструктуры на той или иной территории, если это требуется.