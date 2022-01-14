В Казани проведут международную олимпиаду по татарскому языку за 11 миллионов рублей

Участие в олимпиаде примут школьники с 8 по 11 класс, студенты Татарстана и других регионов России.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Министерство образования и науки Татарстана планирует потратить 11 миллионов рублей на проведение международной олимпиады по татарскому языку. Соответствующий тендер уже появился на сайте госзакупок.
В эту сумму войдет организация олимпиады для школьников с 8 по 11 класс, студентов республики и других регионов. Всех приезжих из других городов встретят, обеспечат жильем в Казани и питанием. Также деньги уйдут на разработку заданий, оплату работы членов жюри и сопровождающих участников, рассылку приглашений и подготовку программы олимпиады.