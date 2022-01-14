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Экономика14 января 2022 15:34

В Казани проведут международную олимпиаду по татарскому языку за 11 миллионов рублей

Тендер появился на сайте государственных закупок
Инзиля ШАКИРОВА
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Участие в олимпиаде примут школьники с 8 по 11 класс, студенты Татарстана и других регионов России.

Участие в олимпиаде примут школьники с 8 по 11 класс, студенты Татарстана и других регионов России.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министерство образования и науки Татарстана планирует потратить 11 миллионов рублей на проведение международной олимпиады по татарскому языку. Соответствующий тендер уже появился на сайте госзакупок.

В эту сумму войдет организация олимпиады для школьников с 8 по 11 класс, студентов республики и других регионов. Всех приезжих из других городов встретят, обеспечат жильем в Казани и питанием. Также деньги уйдут на разработку заданий, оплату работы членов жюри и сопровождающих участников, рассылку приглашений и подготовку программы олимпиады.