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Общество14 января 2022 14:48

В Казани ожидается ухудшение погоды

Так, в городе прогнозируются ветер порывами до 18 метров в секунду, ухудшение видимости и снежные заносы
Инзиля ШАКИРОВА
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Госавтоинспекция МВД по республике просит водителей и пешеходов быть особенно внимательными.

Госавтоинспекция МВД по республике просит водителей и пешеходов быть особенно внимательными.

Фото: Олег УКЛАДОВ

С 18:00 14 января и до 18:00 15 января в Казани ожидаются ожидаются метель с ухудшением видимости, ветер порывами от 14 до 18 метров в секунду и снежные заносы на дорогах, сообщает пресс-служба мэрии города.

В целом по Татарстану в субботу, 15 января, минимальная температура воздуха ночью составит от - 11 до -16 градусов, днем - от -7 до -12. Местами гололедица.

Госавтоинспекция МВД по республике просит водителей воздерживаться от опасных маневров, в особенности, связанных с выездом на встречную сторону дороги. Осторожными нужно быть и пешеходам – переходить дорогу нужно только в отведенном для этого месте на разрешающий сигнал светофора.