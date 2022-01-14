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Общество14 января 2022 14:10

Муфтий Татарстана обсудил проведение в Казани Международного конкурса чтецов Священного Корана

Мероприятие может быть приурочено к 1100-летию официального принятия Ислама Волжской Булгарией
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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В 2021 году Казани был присвоен статус Организации исламского сотрудничества. Фото: ДУМ Татарстана

В 2021 году Казани был присвоен статус Организации исламского сотрудничества. Фото: ДУМ Татарстана

В пятницу, 14 января, муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин встретился с членами Исполнительной дирекции Молодежной столицы Организации исламского сотрудничества - Казань 2022. Стороны обсудили организацию и проведение Международного конкурса чтецов Священного Куръана под эгидой ДУМ Татарстана.

- Нам важно, чтобы это мероприятие прошло на высшем уровне, поэтому нам необходима поддержка, помощь и содействие Духовного управления мусульман Татарстана. Мы хотим также приурочить это мероприятие к 1100-летию официального принятия Ислама Волжской Булгарией. Чтобы молодежь из других стран сюда приехала, узнала об этом мероприятии и транслировала об этом за рубеж, - заявила руководитель Академии молодежной Дильбар Садыкова.