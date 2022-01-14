В Казани нашли пропавшего после уроков школьника

Мальчик жив и здоров. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Казани завершились поиски 10-летнего мальчика, который пропал после уроков 13 января. Ребенок найден живым и здоровым, сообщают в следственном управлении СКР по Татарстану.

- На розыск были ориентированы все наружные службы полиции. В 16:20 на проспекте Ямашева ребенок был обнаружен сотрудниками уголовного розыска. Мальчик шел по проезжей части вдоль трамвайных путей, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Напомним, в Татарстане до сих пор не нашли 73-летную жительницу села Чувашское Бурнаево Алькеевского района Валентину Виноградову Женщина, которая нуждается в медицинской помощи и страдает потерей памяти, ушла из дома и пропала 4 января.