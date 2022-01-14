Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество14 января 2022 13:46

В Казани нашли пропавшего после уроков школьника

О местоположении ребенка не было ничего известно с 13 января
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Мальчик жив и здоров.

Мальчик жив и здоров.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Казани завершились поиски 10-летнего мальчика, который пропал после уроков 13 января. Ребенок найден живым и здоровым, сообщают в следственном управлении СКР по Татарстану.

- На розыск были ориентированы все наружные службы полиции. В 16:20 на проспекте Ямашева ребенок был обнаружен сотрудниками уголовного розыска. Мальчик шел по проезжей части вдоль трамвайных путей, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Напомним, в Татарстане до сих пор не нашли 73-летную жительницу села Чувашское Бурнаево Алькеевского района Валентину Виноградову Женщина, которая нуждается в медицинской помощи и страдает потерей памяти, ушла из дома и пропала 4 января.