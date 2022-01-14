Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество14 января 2022 11:30

В Татарстане зафиксировано рекордное за последние годы число зараженных гриппом

По последним данным, инфекция подтверждена у 544 человек
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В 2020 году больных гриппом в республике выявлено не было.

В 2020 году больных гриппом в республике выявлено не было.

Фото: Ксения Высотина

По данным на 14 января в Татарстане зафиксировано 544 случаев заболевания гриппом. По словам главного санитарного врача республики Любови Авдониной, это рекордный по сравнению с прошлыми годами. Так, в 2018 году в республике инфекцией переболели 143 человек, в 2019 - 18, а в 2020 зараженных и вовсе было не выявлено.

Напомним, ранее Роспотребнадзор республики решил не ослаблять ковидных ограничений в том числе для того, чтобы не ухудшать в регионе эпидситуацию по гриппу.