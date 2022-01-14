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Общество14 января 2022 13:18

За год в Татарстане было выдано 7,7 тысячи льготных и 899 «сельских» ипотек

Об этом стало известно на коллегии Росреестра и Кадастровой палаты республики
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Всего же в 2021 году в регионе было проведено более миллиона регистрационных действий. Фото: пресс-служба президента Татарстана

Всего же в 2021 году в регионе было проведено более миллиона регистрационных действий. Фото: пресс-служба президента Татарстана

В 2021 год в Татарстане было выдано 7,7 тысячи льготных и 899 «сельских» ипотек. Такие цифры были озвучены во время коллегии Росреестра и Кадастровой палаты республики.

Всего же за год в регионе было проведено более 1,3 миллиона регистрационных действий, что на 37% больше, чем в 2020 году. Большинство из них – 86% – выполнено в сфере регистрации прав, перехода прав, регистрации арестов и обременений и сделок с недвижимостью.