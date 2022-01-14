В Чувашии во время пожара погиб 79-летний пенсионер

Обстоятельства пожара выясняются.
Фото: МЧС Чувашии
В четверг, 13 декабря, в деревне Малые Туваны Шумерлинского района произошел пожар. В результате ЧП погиб-летний мужчина - хозяин загоревшегося дома, сообщает пресс-служба МЧС Чувашии.
Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются.
С начала января в республике зарегистрировано 45 пожаров, в результате которых четыре человека погибли, трое - пострадали. Общий ущерб от пожаров оценивается в 460 тысяч рублей.
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