В Чувашии во время пожара погиб 79-летний пенсионер

Обстоятельства пожара выясняются. Фото: МЧС Чувашии

В четверг, 13 декабря, в деревне Малые Туваны Шумерлинского района произошел пожар. В результате ЧП погиб-летний мужчина - хозяин загоревшегося дома, сообщает пресс-служба МЧС Чувашии.

Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются.

С начала января в республике зарегистрировано 45 пожаров, в результате которых четыре человека погибли, трое - пострадали. Общий ущерб от пожаров оценивается в 460 тысяч рублей.

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