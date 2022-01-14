Экс-сотрудника татарстанского завода обвиняют в ЧП, лишившем его коллегу зрения

Сейчас бывший главный инженер предприятия находится под подпиской о невыезде. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

53-летнего бывшего главного инженера Елабужского аккумуляторного завода обвиняют в нарушении требований охраны труда. По версии следствия, утром 16 января 2021 года он прибыл на участок предприятия, где произошел разлив отходов кислотного электролита, чтобы ликвидировать последствия аварии. Несмотря на инструкция и правила, мужчина допустил мастера без средств индивидуальной защиты и наряда-допуска к работам повышенной опасности, из-за неправильных действий которого произошел хлопок с выбросом газа, считают следователи.

В результате ЧП мастер получил ожоги лица и глаз 1-2 степени и в дальнейшем лишился зрения.

Свою вину обвиняемый признал полностью. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено в суд, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Татарстану.