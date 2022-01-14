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Общество14 января 2022 8:05

Роспотребнадзор Татарстана решил сохранить все действующие ковидные ограничения

Дело в том, что за первую неделю 2022 года заболеваемость вирусом в регионе выросла на 8%
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Ограничения решено сохранить, чтобы избежать ухудшения эпидситуации по коронавирусу и гриппу.

Ограничения решено сохранить, чтобы избежать ухудшения эпидситуации по коронавирусу и гриппу.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Татарстане продолжат действовать все введенные ранее ковидные ограничения. Такое решение в Роспотребнадзоре республики объясняют ростом числа зараженных вирусом. За первую неделю января этот показатель вырос на 8%.

Замглавы управления Любовь Авдонина также заметила, что антиковидные меры решено было оставить для того, чтобы избежать ухудшения эпидситуации с гриппом.

Напомним, ранее власти Татарстана не исключали возможность ослабления ряда ограничений, но для этого в регионе должна была улучшиться статистика по заболеваемости коронавирусом.