Роспотребнадзор Татарстана решил сохранить все действующие ковидные ограничения

Ограничения решено сохранить, чтобы избежать ухудшения эпидситуации по коронавирусу и гриппу. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Татарстане продолжат действовать все введенные ранее ковидные ограничения. Такое решение в Роспотребнадзоре республики объясняют ростом числа зараженных вирусом. За первую неделю января этот показатель вырос на 8%.

Замглавы управления Любовь Авдонина также заметила, что антиковидные меры решено было оставить для того, чтобы избежать ухудшения эпидситуации с гриппом.

Напомним, ранее власти Татарстана не исключали возможность ослабления ряда ограничений, но для этого в регионе должна была улучшиться статистика по заболеваемости коронавирусом.