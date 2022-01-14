Жители Казани решат судьбу дороги-дублера Горьковского шоссе

Протяженность второго этапа дороги-дублера составит 9,5 километра. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани начались общественные обсуждения проекта второго этапа дороги-дублера Горьковского шоссе. Он охватывает участок от улицы Несмелова до трассы М7 «Волга» через ЖК «Серебряный бор». Его протяженность составит 9,5 километра, отмечается в сборнике документов городской мэрии.

Дорогу намерены сделать четырехполосной. Ее расчетная скорость будет равна 70 километрам в час. В проекте также предусмотрено строительство двух путепроводов через железнодорожные пути.