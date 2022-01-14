В Марий Эл завершен ремонт автодороги Йошкар-Ола – Зеленодольск – М7 «Волга»

Пропускная способность данной дороги составляет около 14 тысяч машин в день. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Марий Эл отремонтировали автодорогу А-295 Йошкар-Ола – Зеленодольск – М7 «Волга». Протяженность обновленного участка в Медведевском районе составила 13 километров, сообщает «Волго-Вятскуправтодор».

Смесь для покрытия участка подобрали с учетом особенностей климата и уровня интенсивности движения (пропускная способность дороги составляет около 14 тысяч машин в день). Обочины укреплены асфальтобетоном, установлены противоослепляющие экраны, нанесена дорожная разметка и частично обновлено металлическое барьерное ограждение.