В Казани у РКБ появится новый микрорайон на 12 тысяч человек

Микрорайон разместят на территории площадью почти 30 гектар. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани рядом с РКБ на улице Братьев Батталовых планируют построить новый микрорайон на 12 тысяч жителей, о чем свидетельствуют данные сборника документов, опубликованного на сайте мэрии города. Микрорайон планируется разместить на территории площадью почти 30 гектар.

Известно, что там появятся шесть жилых кварталов, четыре детских садика и школа на две тысячи детей. На территории микрорайона также построят поликлинику, сквер и парк.