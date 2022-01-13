На берегу Казанки может появиться новая Соборная мечеть

Предполагается, что мечеть будет вмещать 10 тысяч верующих. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти Татарстана определились с местом строительства новой Соборной мечети. По словам президента республики Рустама Минниханова, она расположится на одном из самых живописных мест города, на берегу Казанки напротив Кремля.

По предварительным данным, мечеть будет вмещать 10 тысяч верующих. Закладка камня Соборной мечети вошла в утвержденный план празднования Года 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, сообщает ТАСС.

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