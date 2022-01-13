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Общество13 января 2022 14:46

Власти Казани не будут переименовывать улицу Назарбаева

По их словам, это повлечет за собой дополнительные траты из городского бюджета
Инзиля ШАКИРОВА
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Заседание комиссии по этому вопросу не планируется.

Заседание комиссии по этому вопросу не планируется.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Казанскую улицу Назарбаева не будут переименовывать, несмотря на жалобы жителей города. Это повлечет за собой регистрацию, переоформление документов и дополнительные затраты из местного бюджета, сообщает "Коммерстантъ" со ссылкой на собственного источника в Исполкоме.

Заседание комиссии по этому вопросу и обсуждение ситуации также не планируется.

Напомним, из-за нестабильной политической ситуации в стране жители Казани предложили властям вернуть улице Назарбаева старое название - Эсперанто. В честь экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева улицу столицы Татарстана переименовали в 2015 году.