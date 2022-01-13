Власти Казани не будут переименовывать улицу Назарбаева

Заседание комиссии по этому вопросу не планируется. Фото: Иван МАКЕЕВ

Казанскую улицу Назарбаева не будут переименовывать, несмотря на жалобы жителей города. Это повлечет за собой регистрацию, переоформление документов и дополнительные затраты из местного бюджета, сообщает "Коммерстантъ" со ссылкой на собственного источника в Исполкоме.

Заседание комиссии по этому вопросу и обсуждение ситуации также не планируется.

Напомним, из-за нестабильной политической ситуации в стране жители Казани предложили властям вернуть улице Назарбаева старое название - Эсперанто. В честь экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева улицу столицы Татарстана переименовали в 2015 году.