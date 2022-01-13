Кинотеатры и общепит Ульяновской области смогут работать по ночам до 1 февраля

Смотреть кино на большом экране и ходить в кафе, правда, по-прежнему смогут только привитые от COVID-19 или переболевшие им люди. Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти Ульяновской области разрешили кинотеатрам и точкам общепита работать по ночам до 1 февраля. Соответствующее послабление начало действовать в регионе с 24 декабря и должно было сойти на нет 14 января, но из-за улучшения эпидситуации в регионе его решено было продлить продлить.

Власти области отмечают снижение количества больных COVID-19 граждан, которые находятся на амбулаторном лечении. По последним данным, их 2,7 тысячи.

Заметим, что кинотеатры и точки общепита, несмотря на послабления, по-прежнему смогут обслуживать лишь привитых от COVID-19 или перенесших его людей.