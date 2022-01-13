Умерла Наталья Ганенкова, экс-заместитель мэра Ульяновска

Похороны пройдут 15 января на городском кладбище «Северное». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

13 января стало известно о смерти бывшего заместителя мэра Ульяновска по правовым вопросам Натальи Ганенковой. Ее не стало после тяжелой болезни на 58-м году жизни.

- Наталья Анатольевна всегда отдавала себя работе целиком, трудилась до глубокой ночи. Своими знаниями и опытом она искренне делилась со студентами, переживала за них, оказывала всяческую помощь, - заявили в администрации города.

Отпевание Ганенковой состоится в церкви рабочего поселка Ишеевка 15 января в 12:00. После ее похоронят на городском кладбище «Северное».

Отметим, что виц-мэром Ульяновска Наталья Ганенкова была в период с 2001 по 2005 годы. Потом она стала исполнительным директором Совета муниципальных образований Ульяновской области, а последние годы преподавала в УлГУ.