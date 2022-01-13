В Татарстане ожидаются метели и сильный ветер

Ночью 14 января столбики термометров будут показывать от -8 до - 13 градусов, днем - от -6 до -11. Фото: Влад КОМЯКОВ

В пятницу, 14 января, в Татарстане ожидается сильный снегопад, метель и ветер порывами до 15-20 м/с. Ночью столбики термометров будут показывать от -8 до - 13 градусов, днем - от -6 до -11. На дорогах возможны снежные заносы и гололедица, предупреждают синоптики.

Похожая погода ждет республику и в грядущие выходные. Ночью как в субботу, так и воскресенье прогнозируется до -16, днем - до -13. Ветер к 16 числу станет умеренным.