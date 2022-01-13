Житель Чебоксар сбил пешехода и скрылся, чтобы отремонтировать авто

По факту ДТП органами внутренних дел проводится проверка. Фото: пресс-служба УМВД РФ по Чебоксарам

Около 12:47 в четверг, 13 января, на проспекте Тракторостроителей автомобиль Chevrolet сбил 47-летнего мужчину, который переходил дорогу по "зебре". Пешеход получил травмы, а водитель поспешил скрыться с места ДТП.

Автоинспекторы оперативно установили личность нарушителя. Им оказался 37-летний местный жителей. После аварии он отвез свою иномарку на ремонт в ближайший автосервис.

- По факту наезда органами внутренних дел проводится проверка, направленная на установление причин и обстоятельств ДТП, - сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

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