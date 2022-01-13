В Татарстане за сутки выявили 107 больных коронавирусом человек

37 355 ранее инфицированных местных жителей выздоровели, 1 506 - скончались. Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным на четверг, 13 января, в Татарстане выявлено 43 958 случаев COVID-19, в том числе 107 - за минувшие сутки. Большинство последних зараженных - жители Казани (70 человек), Зеленодольского района (12) и Набережных Челнов (8). Госпитализация накануне потребовалась 33 больным, сообщает Минздрав республики.

Известно, что 37 355 ранее инфицированных татарстанцев выздоровели, 1 506 - скончались. Первый компонент вакцины от вируса в регионе сделали 1 866 321 человек, второй - 2 306 478.