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Общество13 января 2022 10:51

В Чебоксарах иномарка сбила школьника, переходившего дорогу по "зебре"

За рулем автомобиля был 27-летний мужчина
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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ДТП произошло на пересечении улиц Хмельницкого и Суворова.

ДТП произошло на пересечении улиц Хмельницкого и Суворова.

Фото: Иван ВИСЛОВ

В четверг, 13 января, на пересечении улиц Хмельницкого и Суворова в Чебоксарах автомобиль Mazda сбил 11-летнего мальчика. По предварительным данным, ребенок переходил дорогу по "зебре", а 27-летний водитель иномарки не уступил ему дорогу, сообщает пресс-служба МВД Чувашии.

В результате наезда школьник получил ушибы.

Напомним, в начале января возле дома №22 по проспекту Ленина автомобиль сбил мать с двумя детьми, которые также переходили проезжую часть по "зебре".