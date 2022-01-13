В Чебоксарах иномарка сбила школьника, переходившего дорогу по "зебре"

ДТП произошло на пересечении улиц Хмельницкого и Суворова. Фото: Иван ВИСЛОВ

В четверг, 13 января, на пересечении улиц Хмельницкого и Суворова в Чебоксарах автомобиль Mazda сбил 11-летнего мальчика. По предварительным данным, ребенок переходил дорогу по "зебре", а 27-летний водитель иномарки не уступил ему дорогу, сообщает пресс-служба МВД Чувашии.

В результате наезда школьник получил ушибы.

Напомним, в начале января возле дома №22 по проспекту Ленина автомобиль сбил мать с двумя детьми, которые также переходили проезжую часть по "зебре".