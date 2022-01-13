Кандидатура Минниханова была выбрана посредством голосования. Фото: пресс-служба президента Татарстана

Глава Татарстана Рустам Минниханов стал председателем Совета Ассоциации инновационных регионов России. Соответствующее решение было принято 13 января общим голосованием на собрании в рамках стартовавшего в Москве Гайдаровского форума.

Форум представляет собой международную научно-практическую конференцию страны в области экономики. В ходе мероприятия Минниханов поучаствует в дискуссии на тему «Как развивать бюджетный федерализм?», сообщает пресс-служба президента республики.