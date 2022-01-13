Банк «Открытие»: 36% жителей ПФО уменьшили расходы на новогодние праздники по сравнению с 2021 годом

Банк «Открытие»

81% жителей ПФО встретили Новый год дома в кругу семьи. Большинство потратили на новогодние праздники не более 20 тысяч рублей. Почти треть отказались от участия в праздничных массовых мероприятиях из-за пандемии COVID-19. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие».

Лишь 1% опрошенных отправились встречать Новый год за границу. Столько же встретили его в кафе или ресторане в своем городе. 2% провели новогодние праздники в поездке по России. 12% отметили приход 2022 года в гостях у друзей. По традиции абсолютное большинство жителей округа – на сей раз 81% - встречали Новый год дома со своей семьей.

31% жителей Приволжья потратили на новогодние праздники больше денег, чем в прошлом году. Из них 9% намного больше. Треть респондентов (33%) заявили, что их расходы остались примерно такими же, как во время встречи 2021 года. 36% потратили меньше денег, чем год назад. Из них 16% намного меньше.

83% потратили на новогодний стол не более 10 тысяч рублей, из них 37% - менее 5 тысяч. 15% заплатили от 10 до 20 тысяч рублей. 2% - от 20 до 30 тысяч, 1%- свыше 30 тысяч рублей.

Более половины жителей Приволжского федерального округа (55%) заявили, что пандемия никак не повлияла на их новогодние планы. 28% отказались из-за ковида от участия в массовых новогодних мероприятиях. 19% - от поездок в другие регионы России или за границу. 3% рассказали, что заболели на праздники.

34% респондентов потратили на все новогодние каникулы менее 5 тысяч рублей. 47% уложились на все новогодние праздники в бюджет от 5 до 20 тысяч рублей. 11% погуляли на 20-30 тысяч рублей. 7% потратили в новогодние каникулы от 30 до 50 тысяч рублей, 1% - от 50 до 100 тысяч и еще 1% заплатили за новогодние праздники свыше 100 тысяч рублей.

* Опрос проведен банком «Открытие» 10-12 января 2022 года по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

СПРАВКА

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.