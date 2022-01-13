За год в Набережных Челнах эвакуировали 3,9 тысячи неправильно припаркованных машин

Неправильная парковка влечет за собой оплату не только штрафа, но и услуг эвакуатора и простоя на спецстоянке. Фото: Михаил ФРОЛОВ

За 2021 год в Набережных Челнах было эвакуировано 3 898 неправильно припаркованных автомобилей. С начала января за то же нарушение на штрафстоянку было доставлено 59 машин, сообщает Госавтоинспекция города.

Помимо штрафа водителю, нарушившему правила стоянки, придется оплатить услуги эвакуатора в размере 3 067,36 рублей и время пребывания машины на стоянке – по 62,2 рубля в час.