В результате столкновения двух автобусов в Казани пострадал пенсионер

По предварительным данным, один из водителей не соблюдал безопасной скорости и достаточной дистанции. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В среду, 12 января, на остановке общественного транспорта «Исаева» в Казани столкнулись два автобуса маршрута №46. По предварительным данным, водитель одного из них не выбрал безопасную скорость и не соблюдал необходимой дистанции, из-за чего врезался в другой.

В результате аварии пострадал 74-летний пассажир автобуса, являющего предполагаемым виновником произошедшего.

- За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 228 ДТП, из них три происшествия с пострадавшими – два наезда на пешеходов и наезд на стоящий транспорт. В результате три участника ДТП – два пешехода и пассажир – получили травмы различной степени тяжести, - сообщает пресс-служба ОГИБДД УМВД России по столице Татарстана.