Строительство Московского проспекта в Набережных Челнах будет стоить более 1,4 миллиарда рублей

В настоящее время власти города работают над привлечением средств из федерального бюджета. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Набережных Челнах завершились работы над проектом продолжения Московского проспекта. Документы прошли госэкспертизу. Стоимость дальнейших работ по его реализации оценивается в 1,4 миллиарда рублей, сообщил мэр города Наиль Магдеев на открытии детского сада в ЖК «Притяжение».

Известно, что 450 миллионов рублей будут направлены на строительство моста через реку Челнинка. В настоящее время власти татарстанского автограда работают над привлечением средств из федерального бюджета.