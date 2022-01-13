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Общество13 января 2022 7:29

Строительство Московского проспекта в Набережных Челнах будет стоить более 1,4 миллиарда рублей

450 миллионов из этой суммы направят на возведение моста
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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В настоящее время власти города работают над привлечением средств из федерального бюджета.

В настоящее время власти города работают над привлечением средств из федерального бюджета.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Набережных Челнах завершились работы над проектом продолжения Московского проспекта. Документы прошли госэкспертизу. Стоимость дальнейших работ по его реализации оценивается в 1,4 миллиарда рублей, сообщил мэр города Наиль Магдеев на открытии детского сада в ЖК «Притяжение».

Известно, что 450 миллионов рублей будут направлены на строительство моста через реку Челнинка. В настоящее время власти татарстанского автограда работают над привлечением средств из федерального бюджета.