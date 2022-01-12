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Происшествия12 января 2022 16:00

Из-за сообщения о минировании эвакуировали здание администрации Ульяновска

Информация о заложенной бомбе оказалась ложной
Инзиля ШАКИРОВА
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Информация о минировании поступила на электронную почту администрации.

Информация о минировании поступила на электронную почту администрации.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Днем в среду, 12 января, из-за сообщения о минировании эвакуировали здание администрации Ульяновска. Однако информация о заложенной бомбе не подтвердилась, сообщили власти город.

Известно, что ложные сведения поступили на электронную почту администрации в 15:00. Сотрудники оперативно вышли на улицу и вызвали спецслужбы, которые обследовали здание и не подтвердили информацию о бомбе.

Улица Кузнецова, где находится здание администрации, была временно перекрыта, но сейчас движение по ней восстановлено.