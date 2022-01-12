Информация о минировании поступила на электронную почту администрации. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Днем в среду, 12 января, из-за сообщения о минировании эвакуировали здание администрации Ульяновска. Однако информация о заложенной бомбе не подтвердилась, сообщили власти город.

Известно, что ложные сведения поступили на электронную почту администрации в 15:00. Сотрудники оперативно вышли на улицу и вызвали спецслужбы, которые обследовали здание и не подтвердили информацию о бомбе.

Улица Кузнецова, где находится здание администрации, была временно перекрыта, но сейчас движение по ней восстановлено.