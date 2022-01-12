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Спорт12 января 2022 15:04

Бомбардир нижнекамского «Нефтехимика» Александр Юшин покинул команду

Спортсмен перешел в екатеринбургский «Урал»
Инзиля ШАКИРОВА
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Контракт с футболистом заключен на 2,5 года. Фото: fc-ural.ru

Контракт с футболистом заключен на 2,5 года. Фото: fc-ural.ru

Нападающий нижнекамского футбольного клуба «Нефтехимик» Александр Юшин перешёл в екатеринбургский «Урал». В этом сезоне спортсмен удостоился звания лучшего бомбардира Футбольной национальной лиги (ФНЛ - ред.) и забил 18 мячей. В команде он выступил на позиции полузащитника.

Контракт с 26-летним футболистом заключен на 2,5 года, сообщается на сайте «Урала».

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