Бомбардир нижнекамского «Нефтехимика» Александр Юшин покинул команду

Контракт с футболистом заключен на 2,5 года. Фото: fc-ural.ru

Нападающий нижнекамского футбольного клуба «Нефтехимик» Александр Юшин перешёл в екатеринбургский «Урал». В этом сезоне спортсмен удостоился звания лучшего бомбардира Футбольной национальной лиги (ФНЛ - ред.) и забил 18 мячей. В команде он выступил на позиции полузащитника.

Контракт с 26-летним футболистом заключен на 2,5 года, сообщается на сайте «Урала».

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Он выступит на позиции защитника (подробности)