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Происшествия12 января 2022 14:27

В Татарстане компания уклонялась от уплаты 120 миллионов рублей налогов

Возбуждено уголовное дело
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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По версии следствия, фиктивные сведения предоставлялись в налоговую два года.

По версии следствия, фиктивные сведения предоставлялись в налоговую два года.

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Директора татарстанского ООО «Ресурс» подозревают в уклонении от уплаты налогов на общую сумму более 120,6 миллиона рублей. По версии следствия, в период с 2016 по 2018 годы руководство организации представило в налоговую инспекцию декларации, в которых в том числе указало фиктивные сведения по сделкам с семью контрагентами.

Возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Татарстану.