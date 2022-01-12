В Татарстане компания уклонялась от уплаты 120 миллионов рублей налогов

По версии следствия, фиктивные сведения предоставлялись в налоговую два года. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Директора татарстанского ООО «Ресурс» подозревают в уклонении от уплаты налогов на общую сумму более 120,6 миллиона рублей. По версии следствия, в период с 2016 по 2018 годы руководство организации представило в налоговую инспекцию декларации, в которых в том числе указало фиктивные сведения по сделкам с семью контрагентами.

Возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Татарстану.