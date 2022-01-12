13 января автоинспекторы Казани проведут рейд по выявлению пьяных водителей

Мероприятие будет проходить с 13:00 до 22:00 Фото: Александр ГЛУЗ

В четверг, 13 января, с 13:00 до 22:00 автоинспекторы Казани будут выявлять на дорогах пьяных водителей. За вождение в нетрезвом виде предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением водительских прав на срок до двух лет. При повтором нарушении человеку грозит уголовная ответственность.

Отметим, что в 2021 году в столице Татарстана произошла 51 авария с участием пьяных водителей. В подобных ДТП погибли восемь человек, пострадали - 72.