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Общество12 января 2022 13:42

13 января автоинспекторы Казани проведут рейд по выявлению пьяных водителей

В 2021 году в города произошла 51 авария с участием нетрезвых автовладельцев
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Мероприятие будет проходить с 13:00 до 22:00

Мероприятие будет проходить с 13:00 до 22:00

Фото: Александр ГЛУЗ

В четверг, 13 января, с 13:00 до 22:00 автоинспекторы Казани будут выявлять на дорогах пьяных водителей. За вождение в нетрезвом виде предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением водительских прав на срок до двух лет. При повтором нарушении человеку грозит уголовная ответственность.

Отметим, что в 2021 году в столице Татарстана произошла 51 авария с участием пьяных водителей. В подобных ДТП погибли восемь человек, пострадали - 72.