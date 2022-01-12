В пяти школах Набережных Челнов представили директоров

Об изменениях в руководящем составе учебных учреждений сообщили власти города. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Стало известно, что в пяти школах Набережных Челнов сменились директора. Так, татарскую гимназию №2 возглавила Елизавета Набиуллина, школу №58 - Гульнара Сепаева, школу №13 - Альбина Ульданова, школу №51 - Валерий Гусев, а прогимназию №64 - Татьяна Пронина, сообщила на своей странице в соцсети пресс-секретарь мэра города Римма Мухаметзянова.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в девяти школах татарстанского автограда планируется обновить столовые. На это власти готовы выделить порядка 143 миллионов рублей.